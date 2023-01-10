Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

AFAD Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde saat 10.38'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Sarsıntının 14,95 kilometre derinlikte oluştuğu ve Midilli Adası ile Ayvacık arasında gerçekleştiği belirtildi.

Deprem İzmir, Balıkesir, Çanakkale ve çevre illerde de hissedildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Ege Denizi'nde meydana gelen 5.0 şiddetindeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelen bilgilere göre hasar gören herhangi bir yapımız yok. Olası tüm olumsuzluklara karşı teyakkuzdayız" ifadelerini kullandı.