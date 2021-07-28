Naci Görür'den Bingöl depremi sonrası uyarı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bugün saat 15.27’de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12 kilometre olarak ölçülürken, herhangi olumsuz bir durumla karşılaşılmadı.

Yer bilimci ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür depreme ilişkin açıklamalar yaptı. Görür, sosyal medya hesabından depremin Adaklı-Kuşçimeni güneyinde uzanan ve Doğu Anadolu Fay Hattı'na (DAF) paralel olan yanal atımlı bir fay üzerinde olduğunu belirtti.

Söz konusu fayın Nazimiye güneyinden geçen Karakoçan fayını da kestiğini belirten Görür, "Bugünlerde bu alanda sık deprem oluyor. Bu alan kabaca Karlıova, Bingöl, Kuşbayırı ve Adaklı arasında bir eşkenar dörtgen gibi bir yer. Buradaki depremler küçük de olsa hem Yedisu hem de Karlova Göynük arasındaki Göynük fayına stres yüklüyor olabilirler. Hep söylüyorum, bu iyi değil. Hem Yedisu hem de Göynük fayında büyük deprem bekliyoruz" dedi.

Görür ayrıca bölgedeki yerleşim alanlarında kentsel/köysel dönüşümlere başlanması gerektiğini söyledi.