Naci Görür: Yıllardır uyardık, tek bir yerel yönetici arayıp ‘ne yapalım?’ demedi

Bilim Akademisi üyesi, jeolog Naci Görür'ün Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak 3 gün önce uyarı yaptığı görülmüştü.

Görür depremin ardından yaptığı paylaşımda ise, "Arkadaşlar, çok üzgünüm ama Maraş’ın Pazarcık yöresinde 7,5 büyüklüğünde deprem oldu. Çok büyük bir deprem umarım zaiyatımız az olur. Bu depremin gelmekte olduğunu yer bilimciler olarak söyleye söyleye, yaza yaza dilimizde tüy bitti. Hiç kimse ne diyorsunuz diye tepki bile vermedi" demişti.

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'ya konuşan Görür, "Gece 4’de uyandırıldım. Bir saat ağladım. Hâlâ ağlıyorum. Yıllardır uyardığımız yer. Tek bir yerel yönetici arayıp ‘ne yapalım?’ demedi. Bunca uyarıyı niye yaptık?” dedi.