Naci Görür: 'Bu depremin gelmekte olduğunu söyleye söyleye dilimizde tüy bitti'

Bilim Akademisi üyesi jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki birçok ilde hissedilen depremin ardından yerbilimcilerin bu depremin gelmekte olduğunu defalarca söylediğini belirtti. Görür, yetkilileri barajlara kontrol etme konusunda uyardı. Görür’ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Arkadaşlar, çok üzgünüm ama Maraş’ın Pazarcık yöresinde 7,5 büyüklüğünde deprem oldu. Çok büyük bir deprem umarım zaiyatımız az olur. Bu depremin gelmekte olduğunu yerbilimciler olarak söyleye söyleye, yaza yaza dilimizde tüy bitti. Hiç kimse ne diyorsunuz diye tepki bile vermedi. Arkadaşlar, deprem bölgesinde iseniz evi terk edin. Artçı depremler büyük olacaktır, hasarlı evleriniz yıkılabilir. Geçmiş olsun. Ölenlere Allahtan rahmet, yaralılara şifa dilerim.

'Bölgedeki barajları kontrol ediniz'

Deprem bölgesindeki arkadaşlar, arabalarınızı kullanıp, trafiği kilitlemeyin. Sağlıklı iseniz evinizi terk edin varsa toplanma bölgelerine gidin. Evden çıkmadan elektriği, doğal gazı, suyu kapatın. Telefonlara sarılmayın, interneti tercih edin. İlgililere sesleniyorum. Bölgedeki barajları kontrol ediniz. Bu depremden sonra Adana ve Hatay’a dikkat edilmeli. Yerel yöneticiler uyanık olmalı. Geçmiş olsun. Ölen insanlarımıza Allahtan rahmet, yaralılara şifalar dilerim.”

Bilim Akademisi üyesi jeolog Prof. Dr. Naci Görür, 3 Şubat’ta Osmaniye’de meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından Maraş bölgesinden endişe duyduğunu belirtmişti. Görür, “Yarbaşı-Düziçi/Osmaniye’de 4,2 deprem oldu. Deprem Doğu Anadolu Fay Zonunda. Bu zonun Çelikhan-Erkenek-Maraş kesiminden endişe ediyoruz. Bu kesimi NE ucundan 2020 Elazığ depremi yükledi. Bu deprem de küçük de olsa SW ucundan zorladı. Bu uçta son deprem 1998 Adana Depremi” demişti. (ANKA)