Naci Görür: Yaşam hakkını her şeyin üzerinde tutan partiye oy verin

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlere dikkat çekerek, yaklaşan seçimlere yönelik yurttaşlara çağrıda yaptı.

Yurttaşlara oy tercihlerine dikkat etmesi gerektiğini belirten Görür, deprem konusunda ciddi vaatlerde bulunan ve "yaşam hakkını her şeyin üzerinde tutan partiye" oy verilmesi tavsiyesinde bulundu.

'Yaşam hakkını her şeyin üzerinde tutan partiye oy ver'

Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili halkıma sesleniyorum: Tam da bu ortamda, yakınlarımız göçük altındayken, acımızı yürekten hissederken ülkene sahip çık. Bir kaç ay sonra seçim olacak, siyasetçiler vaadlerde buluncak, kendilerini beğendirmeye çalışacaklar, senden oy isteyecekler. Elbette bir partiye gönül vermiş olabilirsin, bir partiyi beğenebilirsin ama herşey siyaset değildir.

Senin, çoluk çocuğunun, torunlarının ve neslinin bu topraklarda ilelebet yaşamasını istiyorsan partizanlığı bırak ve sana deprem konusunda ciddi vaadlerde bulunan, plan ve programı olan ve yaşam hakkını her şeyin üzerinde tutan partiye oy ver. 17 Ağustos Kocaeli depremlerinden sonra o günleri milletçe milat olarak ilan etmiştik. Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak demiştik. Hani noldu miladımız? Eğer bu seferde gereğini yapmazsak sorumluluk ve vebalden kurtulamayız. Eğer afetleri gelecekteki canlarımıza ihale etmek istemiyorsanız bu sefer gereğini yapın, sevgiyle."