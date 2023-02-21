Naci Görür son depremler sonrası iki nokta için daha uyarıda bulundu

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Hatay'da art arda meydana gelen depremlerden sonra Adana ve Kıbrıs ile Malatya, Ovacık ve Nazimiye-Karakoçan'a dikkat çekti.

Görür sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Adana ve Kıbrıs’ta da dikkatli olmamız gerekir. Bu uyarılarımız bölgedeki stres transferine dayanıyor" dedi. Görür "Malatya, Ovacık ve Nazimiye-Karakoçan fayları üzerinde de benzer nedenlerle dikkatli olmalıyız" diye belirtti.

Görür açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar Hatay’da 6,4 ve daha küçük depremler oldu. Maraş depremlerinden sonra bu boyutta depremleri Hatay ve Adana’da bekliyorduk. Nitekim ben, Celal Şengör ve yerbilmci arkadaşlarımız duyurmuştuk. Maraş’ta oldu. Adana ve Kıbrıs’ta da dikkatli olmamız gerekir. Bu uyarılarımız bölgedeki stres transferine dayanıyor. Keza Malatya çevresindeki Malatya, Ovacık ve Nazimiye-Karakoçan fayları üzerinde de benzer nedenlerle dikkatli olmalıyız. Yetkililerimizin ve halkımızın dikkatli olmasında yarar var, sevgiyle".