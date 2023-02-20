Ahmet Ercan: Doğu Anadolu ile Ölü Deniz kırıkları kudurdu

Hatay’ın Defne ilçesinde bugün saat 20.04’te 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dakikalar sonra Samandağ'da 5,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Deprem pek çok kentte hissedildi.

Deprem bilimci, jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Hatay’da meydana gelen depremlerin ardından, “Doğu Anadolu ile Ölü Deniz kırıkları kudurdu. Herkes konteyner evler ile arabalarında, çadırlarda yatsın. Bu tür artçı depremler ne yazık ki olmayı sürdürecek” açıklamasını yaptı.

Ahmet Ercan, artçı depremlerin süreceğini söyledi. Ercan’ın açıklaması şöyle:

“Hatay’daki M6,4 ile M5,8’lık depremlerin her ikisi de Ölü Deniz kırığı üzerinde oluştu. Doğu Anadolu ile Ölü Deniz kırıkları kudurdu. Herkes konteyner evler ile arabalarında, çadırlarda yatsın. Bu tür artçı depremler ne yazık ki olmayı sürdürecek.”