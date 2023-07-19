Naci Görür: İstanbul’u depreme hazırlamak için Kanal İstanbul’u unutacaksın

Jeoloji Profesörü Naci Görür, İstanbul'da olası bir deprem nedeniyle yıllardır yaptığı uyarıların ardından yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin ilk kez kendisini aradığını söyledi. Görür, "1999’dan bu yana ilk kez o kadar uyarı ve söylemlerimize rağmen bir devlet yöneticisi bize net olarak cevap veriyor" dedi.

Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuşan Görür, hükümetin İstanbul’u depreme hazırlamak için Kanal İstanbul’u da unutması gerektiğini söyledi. Görür, "Umarım ki Türkiye’nin ekonomisi ve siyasi irade bu işi benimser ve ekonomik gücümüz de yeterli olur ülkenin bazı projelerinden vazgeçerek ya da o projenin ağırlıklarını azaltarak.. Kanal İstanbul’u unutacaksın.. Az yol, az köprü yapacaksın. Hiç yapılmayacak demiyorum, mümkün olduğunca onları belirli bir plan içerisinde yaparken insanların can güvenliğinin tehdit edildiği bir işi bir an önce yapacaksın" diye konuştu.

Bakan Özhaseki ile görüşmesini anlatan Görür şunları söyledi:

"Bakan Özhaseki geçen günlerde Belediye Başkanları ile toplantıda deprem konusunda 4 kırmızı çizgisi olduğunu anlattı. Ben de tweet atıp tebrik etti. Tweetim üzerine beni birkaç gün sonra aradı. Benimle doğrudan görüşmek istediğini belirtti, ben de memnun olacağımı söyledim. İBB Başkanı ile görüştüğünü, anlaştığını, İstanbul’u depreme hazırlayacağını duydum o zaman daha da umutlandım.

Demek ki hem iş ciddiye biniyor hem de bakan bey bu işte samimi olmalı diye düşündüm. Hem yerel yöneticiler ile konuşması hem de bizimle konuşması önemli. 1999’dan bu yana ilk kez o kadar uyarı ve söylemlerimize rağmen bir devlet yöneticisi bize net olarak cevap veriyor ve bizlerin söylediklerine benzer şeyler söylüyor. Bu cesaret verici.

Maraş depreminin öncesi ne hükümetten ne de yerel yönetimden duyulduğumuza dair hiçbir tepki alamamıştık ama demek ki 6 Şubat depremlerinden sonra ilk kez söylediklerimiz duyulur hale geldi. Bu zamana kadar İstanbul’u konuşmuş olsaydık, İstanbul’u depreme hazırlamıştık. Laf olsun diye söylenmemiş bir sözle ve gerçekten denildiği gibi devletle, milletle ve yerel yönetimle güç birliğiyle siyaset üstü ve devlet politikasıyla yapmış olsaydık İstanbul’da bugün artık deprem hasarlarını çok ciddiye alıp konuşmazdık."