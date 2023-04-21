Naci Görür: 'İstanbul’da artık imara müsaade etmemek lazım'

Prof. Dr. Naci Görür, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kentsel dönüşüme girecek yapıların maliyetlerinin yarısını devlet tarafından karşılanacağını ve dönüşüm için kalan yarı ücretin de 0,79 faizle 10 yıl boyunca geri ödenebileceğini açıklamasının ardından, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Dönüşüm çalışmalarının öncelikle İstanbul’da beklenen depremde ağır hasar alacak 97 bin bina için yapılması gerektiğini vurgulayan Görür'ün paylaşımları şöyle:

"Arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve TOKİ Başkanımızı dinledim. İstanbul’daki yapı stokunun deprem dirençli hale getirilmesi için daha işlevsel bir yol seçmişler. KİPTAŞ da olduğu gibi, dönüşüm için vatandaşlar da başvurabilecekler. Ayrıca binanın dönüşüm masrafının yarısını da devlet veriyor. Bütün bunlar olumlu gelişmeler. Bu uygulamalara hız vermek gerekir.

Yalnız, TOKİ Başkanının konuşmasında rezerv alanında inşaatların yapılacağından ve yapılmakta olduğundan bahsetti. Bu sakıncalı. Deprem bekleyen kentte nüfus ve bina yoğunluğunu artırır. İstanbul’da artık imara müsaade etmemek lazım.

Hükümetimizin deprem dirençli evler için bugün açıkladığı bu çalışma öncelikle İstanbul’da beklenen depremde çok ağır hasar alacak/çökecek 97 bin bina için yapılmalıdır"