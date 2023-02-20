Naci Görür Hatay'daki depremlerin ardından konuştu, Adana'yı uyardı: 'Beklediğimiz bir depremdi'

Hatay'da peş peşe 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedilirken yıkılan binalar ve yaralılar olduğu öğrenildi.

NTV yayınında konuşan yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Hatay'daki depremlere ilişkin, “Genelde bir yerde deprem olduğu zaman açığa çıkan enerjinin bir kısmı o hattın uzanımına göre bir kısmı güneye bir kısmı kuzeye doğru enerji transfer edilir. Maraş depremleri olduğu zaman dedik ki ‘Güneyde Hatay yöresine dikkat etmek lazım. Orada da kırılmamış faylara enerji transferi olacağı için kırılıp deprem meydana gelebilir.’ Bu yörede beklediğimiz bu depremdi" dedi.

Adana bölgesinde deprem uyarısında bulunan Naci Görür, "Daha Türkiye sınırları içerisinde Ölüdeniz fayında büyük bir deprem beklemiyoruz. Adana’da bekliyoruz. Oraya da enerji transferi olabilir. Adana’da dikkatli olmak lazım. Adana veya Kıbrıs’ta bizim beklediğimiz depremler olduğu zaman, bir de Bingöl Karlıova’da olduğu zaman Doğu Anadolu enerjinin tümünü bitirmiş olacak. Bölgedeki kentler uzun süre depreme maruz kalmayacak. İstanbul depremi de olur biterse Kuzey Anadolu fay hattında da depremler olmayacak" ifadelelerini kullandı.

Adana’daki vatandaşlara da çağrı yapan Naci Görür, "Eğer yapınız sağlamsa, iyi bir mühendislik hizmeti görmüşse, kaçak göçek yapılmamışsa bir sorun olacağını düşünmüyorum. Diğer binalarda sıkıntı olabilir. Adana belediyesi hızlı taramalar yapıyor" sözlerini kullandı.