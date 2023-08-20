Naci Görür depremi değerlendirdi: 'Savrun fay zonunda stres birikimi arttı'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremi değerlendiren yer bilimci Naci Görür, Savrun fay zonunda stres birikiminin arttığını belirtti.

Haber Merkezi

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bugün saat 10.05'te Maraş’ın Göksun ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirmede bulundu.

Göksun'daki depremin, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerinin bir artçısı olduğunu ifade eden Görür, Savrun fay zonunda stres birikiminin arttığını belirtti.

Görür'ün konuya ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Maraş, Huğtaş-Göksun’da 4,1 deprem. Muhtemelen 6 Şubat Elbistan depreminin artçısı. Çardak Fayı kırıldıktan sonra Göksun bölgesinde, Savrun Fay zonunda görece stres birikimi arttı. Savrun ve Saimbeyli fay zonları arasında Adana Havzasına doğru küçük Küçük depremler oluyor."

Haber

Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem