Naci Görür depremi değerlendirdi: 'Savrun fay zonunda stres birikimi arttı'

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bugün saat 10.05'te Maraş’ın Göksun ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirmede bulundu.

Göksun'daki depremin, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerinin bir artçısı olduğunu ifade eden Görür, Savrun fay zonunda stres birikiminin arttığını belirtti.

Görür'ün konuya ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Maraş, Huğtaş-Göksun’da 4,1 deprem. Muhtemelen 6 Şubat Elbistan depreminin artçısı. Çardak Fayı kırıldıktan sonra Göksun bölgesinde, Savrun Fay zonunda görece stres birikimi arttı. Savrun ve Saimbeyli fay zonları arasında Adana Havzasına doğru küçük Küçük depremler oluyor."