Naci Görür: Celal Şengör'le kıyaslanmak onore etti

Prof. Dr. İlber Ortaylı dün TV100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programına konuk olmuştu. Programın kapanmasına yakın Candaş Tolga Işık, TV100 ekranlarında Prof. Dr. Naci Görür ile birlikte yaptıkları “Sesimi Duyan Var mı?” programının hatırlatmasını yapmak istedi.

O anlarda İlber Ortaylı, canlı yayının bittiğini zannederek ve Celal Şengör'ü kastederek Naci Görür için "O bizim Celal'den daha iyidir" dedi.

'Celal’in ulusal ve uluslararası şöhret ve konumu hayallerimizi süsleyen bir konudur'

Naci Görür ise sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Arkadaşlar, dün TV100’de Candaş Tolga’nın programının kapanışında sayın İlber Ortaylı hocamın hakkımda söylediği güzel sözler için teşekkür ederim. Ülkemizin yetiştirdiği ender yerbilimcilerden sayın Celal Şengör’le kıyaslanmak da beni ayrıca onore etti. Ancak, Celal’in ulusal ve uluslararası şöhret ve konumu bizim hayallerimizi süsleyen bir konudur. Sevgiyle"