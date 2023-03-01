İlber Ortaylı'nın mikrofonu açık kaldı: 'O bizim Celal'den daha iyidir'

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Tv100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce konuştum programına konuk oldu.

Programa Yerbilimci Prof. Dr. Celal Şengör de zoom üzerinden katıldı. Programda Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi ve Kızılay başta olmak üzere son günlerin gündemleri konuşuldu.

Programın kapanmasına yakın Candaş Tolga Işık, Tv100 ekranlarında Prof. Naci Görür ile birlikte yaptıkları “Sesimi Duyan Var mı?” programının hatırlatmasını yapmak istedi. O anlarda İlber Ortaylı, canlı yayının bittiğini zannederek ve Celal Şengör'ü kastederek Naci Görür için “O bizim Celal'den daha iyidir” dedi.