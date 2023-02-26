Naci Görür: Artçı depremler sürerken inşaatlarda beton dökmek sakıncalı

Kahramanmaraş depremlerinin yıkıma uğrattığı kentlerde inşaat çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 24 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "Tüm çabamız, vatandaşlarımızı bir an önce evlerine kavuşturmak için" diyerek Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ilk etapta yapılacak 855 konut için çalışmamaların başladığını duyurmuştu.

'Ciddi çatlak ve tahribat alabilir'

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür inşaat konusunda uyarı yaparak şunları kaydetti:

"Arkadaşlar, deprem bölgesinde artçı depremlerin yoğun olduğu bu zaman diliminde inşaatlarda beton dökmek son derece sakıncalıdır. Beton pirizlenme süresinde ciddi çatlak ve tahribat alabilir ve görevini göremez hale gelebilir. Sevgiyle..."