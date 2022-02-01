Myanmar'da darbenin yıldönümünde 'sessiz grev'

Myanmar'da askeri darbenin birinci yıldönümünde darbe karşıtları, cunta yönetimine karşı halka "sessiz grev" çağrısında bulundu.

Çağrının ardından insanların eve kapanması ve işyerlerinin kapalı kalmasıyla Yangon, Mandalay, Magway ve Myitkyina gibi bazı kentlerde sokaklar bomboş kaldı.

Başkent Naypyitaw'ın da dahil olduğu bazı kentlerdeyse cunta destekçileri sokağa çıktı.

Sosyal medyadan yapılan sessiz grev çağrısının ardından askeri yönetimin 70'de fazla kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. Şirket yöneticilerinin de grev çağrısına uyması durumunda mülklerine el koyulacağı yönünde uyarıldığı kaydedildi. Protestocuların da uzun hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağı aktarıldı.

Öte yandan, devlet medyası, cunta lideri Min Aung Hlaing'in darbenin ardından ilan ettiği OHAL'i uzattığını duyurdu.

Myanmar'da cunta yönetimi, darbenin ardından ülkede 2 yıl içinde genel seçim yapma taahhütünde bulunmuş, ancak bir cunta sözcüsü, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, seçimin Ağustos 2023'e kadar yapılmayacağını açıklamıştı.

Ülkede 1 Şubat 2021'deki askeri darbenin ardından genel seçimi kazanan Ulusal Demokrasi Birliği'nin yöneticileri tutuklanmıştı. Darbenin ardından tutuklanan hükümet lideri Aung San Suu Kyi, seçimlerde hile ve yolsuzluk iddialarıyla uzun hapis cezalarıyla karşı karşıya.

Darbenin ardından ülke genelinde protestolar sürmüş ve çatışmalarda yüzlerce kişi yaşamını yitirmişti.