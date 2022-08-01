Myanmar cuntası olağanüstü hali uzattı

Bugün Myanmar cuntası başkanı, olağanüstü hali altı ay daha uzattı.Cunta ilk olarak geçen yıl Şubat ayında darbeyle, Aung San Suu Kyi hükümetinden iktidarı ele geçirdikten sonra olağanüstü hal ilan etmişti.

10 üyeli Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) geçen yıl çatışma ortamını sona erdirmek için beş maddelik bir "uzlaşma" üzerinde anlaştı, ancak cuntanın şiddet ve diyaloğa son verilmesini de içeren beş maddelik plan, uygulamaya konulmadı. Cunta lideri Min Aung Hlaing, devlet medyasında yayınlanan bir konuşmada, Myanmar'ın iç şiddetle karşı karşıya kalırken koronavirüs pandemisinin zorluklarını aşmaya çalıştığını öne sürdü.

Min Aung Hlaing, "Bu nedenle, istikrar eksikliği nedeniyle ASEAN uzlaşmasını uygulamak zordu," dedi ve ancak durum "normal" olduğunda ilerleme kaydedilebileceğini de sözlerine ekledi.

Cunta başkanı Min Aung Hlaing, "Ülkemiz bir ASEAN eyaletidir, bu nedenle ASEAN sözleşmelerine değer veriyoruz." dedi.

Min Aung Hlaing konuşmasında olağanüstü halin uzatılmasından bahsetmezken, ülke basını askeri hükümetin savunma ve güvenlik konseyinin oybirliğiyle altı ay daha talebini onayladığını bildirdi.