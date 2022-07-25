Myanmar'da askeri cunta 4 kişiyi idam etti

Myanmar'daki askeri cunta "terör faaliyetlerinin" gerçekleştirilmesine yardımcı olmakla suçladığı 4 kişinin idam ettiğini açıkladı. Ülkede on yıllardan sonra ilik defa uygulanan idam cezası hem yurt içinde hem de uluslararası arenada tepkilere neden oldu.

Euronews'in haberine göre, kapalı yürütülen davalarla ocak ve nisan aylarında ölüm cezasına çarptırılan 4 kişi darbeyle yönetimi ele geçiren cuntaya karşı mücadele eden silahlı milislere yardım etmekle suçlanıyordu. Askeri yönetimin yasadışı ilan ettiği ülkenin gölge yönetimi Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) idamları kınayarak uluslararası toplumdan cuntaya karşı harekete geçmesini istedi.

Eski milletvekili Phyo Zeya Thaw, yazar Kyaw Min Yu, Hşa Myo Aung ve Aung Thura Zaw'ın idam edildiği açıklandı.

BM'den açıklama

Birleşmiş Milletler'in Myanmar insan hakları özel raportörü Tom Andrews yaptığı yazılı açıklamada "Cuntanın Myanmar yurtseverleri ve insan hakları savunucularını idam etmesi haberi karşısında öfkelendim ve yıkıldım" ifadelerini kullandı.

Reuters'e konuşan bir kaynak, idam edilen kişilerin ailelerinin tutuklu bulundukları sömürge döneminden kalma Insein hapishanesine cuma günü gittiklerini ama sadece bir yakının telekonferans yoluyla konuşmasına izin verildiğini aktardı.

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ASEAN'ın dönem başkanlığını yürüten Kamboçya Başbakanı Hun Sen haziran ayında yaptığı bir açıklamada askeri cuntanın idam cezalarını uygulamaması çağrısında bulunmuştu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken 10 binin üzerinde kişi ise halen içeride tutuluyor.

Öte yandan, ordu ile etnik silahlı gruplar arasındaki devam eden çatışmalar nedeniyle çok sayıda insan hayatını kaybederken, on binlerce kişi yerinden edildi.