Müzisyenlerin sorunlarına çözüm bulmaya ilişkin önerge, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

İYİP Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, "Müzik sektörünün sorunları ve sektör çalışanlarının taleplerine kapsayıcı çözümler bulunması" için Meclis Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi.

İYİP TBMM Grubu, Türkkan'ın verdiği önergenin, AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildiğini duyurdu.

Önergenin gerekçesinde şöyle denildi: