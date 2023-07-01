'Müzisyeni darp' ile suçlanan holding sahibinden tuhaf savunma: 'Bahşiş verdiğim birini dövmem'

24 Haziran gecesi İstanbul Avcılar’da bulunan ‘İstBaku Restoran’ isimli mekândaki olaya göre, restoranda canlı müzik performansı sergileyen 24 yaşındaki İsmayil İsmayilzada ile kalabalık bir grup arasında gerginlik yaşandı.

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, genç müzisyenin Avcılar Polis Merkezi Amirliği’ne verdiği ifadeye göre, ses sisteminin kurulu olduğu noktada oturan Bayramoğlu Faktöring’in sahibi Bayram Tanrıverdi, müzisyene yönelik “Kolonların sesini kıs. Çok bağırıyorsun” dedi. İsmayilzada ifadesinin devamında “Ben de kolonların sesini kıstım. Müziği kapattıktan sonra Bayram Tanrıverdi isimli şahsa yönelerek ‘Buyurun sizi dinliyorum’ dedim. Kendisi bana yönelik ‘i..e’ diye bağırdı. Ardından, elinde bulunan rakı bardağını bana atmak istedi. Fakat yanında bulunalar bu kişiyi engelledi” dedi.

İsmayilzada, restoranda bulunan birçok kişinin Tanrıverdi’ye tepki göstermesinin, bu kişiyi sinirlendirdiğini söyleyerek şunları kaydetti: “Bayram Tanrıverdi’yi işletmeye şikâyet ettiler. Biz buraya müzik dinlemeye geliyoruz, sorun çıkıyor’ dediler. Ben şarkımı bitirince beni alkışladılar. Ayrıca, ‘Sen o adama bakma. Şarkılarını söylemeye devam et’ dediler. Ben de şarkı söylemeyi bırakarak arka tarafa geçtim.”

'Benden özür dileyeceksin'

İsmayilzada ifadesinin devamında “Daha sonra Bayram Tanrıverdi bana, ‘Herkesin içinde elimi öperek benden özür dileyeceksin’ dedi. Ben de bunu kabul etmeyince, restoranın önünde yanıma geldi. Elinde ne olduğunu göremediğim bir malzeme ile gözüme doğru vurdu. 3-4 defa gözüme vurmaya başladı. Biri çok sert bir şekilde gözüme isabet etti. Daha sonra da bana ‘senin vatanın bana bir şey yapamaz. Topuğuna mukayyit ol’ diyerek beni tehdit etti” şeklinde konuştu.

Darp raporu aldı

Tanrıverdi’nin mekândan ayrılmasından sonra çıkabildiğini aktaran İsmayilzada “Bayram Tanrıverdi mekânın devamlı ve paralı müşterilerinden biridir. Kendisi tanınan bir şahıstır. Bayram Tanrıverdi’den davacı ve şikâyetçiyim” dedi. İsmayilzada, darp edilmesine ilişkin İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ‘darp raporu’ aldı.

Konuya ilişkin Bayram Tanrıverdi ise hakkındaki suçlamayı reddetti. Restorandan saat 23.30 gibi ayrıldığını öne süren Tanrıverdi “Bana yönelik söyledikleri tamamen asılsız. Ben kimseyi darp etmedim. Başkaları darp etmiş olabilir. Bahşiş verdiğim birini darp etmem söz konusu olmaz. Bir sorun olsa mekân sahibine söylerim” ifadelerini kullandı.