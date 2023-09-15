Müzisyen ve meteoroloji editörü Gökhan Abur hayatını kaybetti

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören müzisyen ve NTV meteoroloji editörü Gökhan Abur, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi

Müzisyen, NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Abur, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.