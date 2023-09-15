Müzisyen, NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur, 80 yaşında hayatını kaybetti.
Abur, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Müzisyen ve meteoroloji editörü Gökhan Abur hayatını kaybetti
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören müzisyen ve NTV meteoroloji editörü Gökhan Abur, 80 yaşında hayatını kaybetti.
Haber Merkezi
Müzisyen, NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur, 80 yaşında hayatını kaybetti.
Abur, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.