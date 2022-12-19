Müzisyen Mehmet Dudarık’ı darp eden saldırgan şikayetçi oldu

Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık ve arkadaşı Oğuzhan Oğuz'u darp eden saldırgan Bilge Kaan K.’nin emniyet ve sorgu hakimliğindeki ifadesi ortaya çıktı.

Bilge Kaan K, arkadaşı Erdinç Ö, Dilara Ü. ve Ayşegül A. ile 15 Aralık'ta Tunus Caddesi'ndeki eğlence yerine gittiklerini, gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaşı Erdinç Ö.'nün "ayağına basıldığını" iddia etti.

Bunun üzerine Mehmet Dudarık'la arasında arbede olduğunu öne süren saldırgan, aynı zamanda Oğuzhan Oğuz ve Mehmet Dudarık'ın "tehdit ve hakaretlerine maruz kaldıklarını" öne sürdü.

'Sakin olması gerektiğini söyleyerek hırpaladım'

Kendilerine sözlü ve fiziksel tacizde bulunulduğunu iddia eden saldırgan şunları söyledi:

"Arkadaşlarımın yanında bulunduğum esnada şahıslar bana, 'Erkeksen dışarı gel lan' şeklinde hakaretlerde bulundular. Ben de alkolün etkisiyle sinirlerime hakim olamadım ve Oğuzhan'a yumruk savurdum. Dışarı çıktımızda Mehmet Dudarık telefon ile görüşüyordu. Karşısındaki şahsa 'Çabuk gelin, şunlar kim olduğumuzu öğrensinler' şeklinde söylemlerde bulunduğunu duydum. Ani bir kızgınlık ve Mehmet isimli şahsın beni tahrik etmesi sonucu şahsa yumruk savurdum. Mehmet isimli şahıs hemen kendini yere attı ve yerde bulunduğu esnada ağır hakaretler etmeye devam etti. Mehmet isimli şahıs yerde bulunduğu esnada sakin olması gerektiğini söyleyerek hırpaladım."

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle "kavganın yatıştığını" söyleyen saldırgan Bilge Kaan K, olayın daha büyümemesi için arkadaşlarıyla eğlence merkezinin bulunduğu yerden ayrıldıklarını söyledi.

Saldırgan 'pişmanım' diyerek darp ettiği müzisyenden şikayetçi oldu

Pişman olduğunu söyleyen şüpheli, "Asla kasti olarak yaralama ve vurma gibi bir niyetim yoktur. Her ne kadar olay karşı tarafın kışkırtması neticesinde meydana gelmişse de yaşanan bu olaydan dolayı çok pişmanım. Konu ile ilgili Oğuzhan Oğuz ve Mehmet Dudarık'tan davacı ve şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Bilge Kaan K., nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde ise eğlence mekanına girdiğinde arkadaşlarının müştekilerle tartıştığını gördüğünü aktardı.

Öldüresiye darp edip 'Elindeki telefonu almaya çalışırken elim yüzüne geldi' dedi

Olayın aslını öğrenmek için yanlarında gittiğinde müştekilerin kendisine küfrettiğini öne süren Bilge Kaan K., "Dışarıda müştekilerden biri telefonla görüşüp 'Çabuk gelin' şeklinde konuşmaya devam edince ben de elindeki telefonu almaya çalışırken elim yüzüne geldi. Düşerken de küfür etmeye devam edince bir iki tane yumruk savurdum" dedi.

Olayın ardından gözaltına alınan Bilge Kaan K., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, yaralanan Mehmet Dudarık ise İbni Sina Hastanesi'ndeki tedavinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Hayati tehlikesi bulunan Dudarık yoğun bakıma alınmıştı. (AA)