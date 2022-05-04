Müzisyen Ece Seçkin'den Kaynaşlı Belediye Başkanı Şahin'e sert yanıt: Kadınları susturamazsınız!

22 yıl sonra 2. Lig'e çıkan Düzcespor'un şampiyonluk kutlamalarında şarkıcı Ece Seçkin'in sahneye çıkması kadın düşmanı, gerici Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'i rahatsız etmişti.

Şahin Facebook hesabından yaptığı paylaşımda özetle "Düzce muhafazakar bir yerdir, bayan bir şarkıcı getirilmesi Düzcelilere yakışmaz" demiş ve "kutlayalım ama sınırları aşmadan" ifadesini kullanmıştı.

Düzcespor'un kutlamalarında sahneye çıkan Ece Seçkin'den Şahin'e yanıt geldi.

Seçkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sayın Şahin, bayan değil kadın! Bu ülkenin 81 ilini şarkılar söyleyerek gezdim, gezmeye de devam edeceğim" dedi.

Seçkin "Bu aşağılayıcı ve ayrımcı açıklamanızı şaşkınlıkla okudum. İnsanların konserime gelip müzik dinlemesinin muhafazakarlıkla ne alakası var konuyu nereye çekmek istiyorsunuz?'' ifadelerini kullandı.

Kendisinin ve kadınların şarkı söylemeye devam edeceklerini belirten Seçkin, paylaşımında; ''Siz "kadın, müzik ve konser" üçlemesine "sınırları aşmak" diyorsanız size kötü bir haberim var Sayın Şahin...Ben ve kadın meslektaşlarım sizin gibilerin zihniyet "sınırlarını aşmak" için şarkılar söylemeye devam edeceğiz! KADINLARI SUSTURAMAZSINIZ'' diye belirtti.

Seçkin ayrıca ''Bu mesleği yapan tüm kadın arkadaşlarımdan #KadınlarıSusturamazsınız tag'ine destek bekliyorum. Müzik susmasın, biz susmayalım. Kalın sağlıcakla'' diye yazdı.

Sayın Şahin,bayan değil KADIN!Bu ülkenin 81 ilini şarkılar söyleyerek gezdim,gezmeye de devam edeceğim.Bu aşağılayıcı ve ayrımcı açıklamanızı şaşkınlıkla okudum.İnsanların konserime gelip müzik dinlemesinin muhafazakarlıkla ne alakası var konuyu nereye çekmek istiyorsunuz? pic.twitter.com/KiJdwWvb9Y — Ece Seçkin (@EceSeckinCom) May 4, 2022

Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, daha önce A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandıkları müsabakanın ardından hedef alarak sporcuların üniformalarının "İslama uygun olmadığını" belirtip, kadın voleybolcular için "teşhirci" demişti. Paylaşımına tepki yağan Şahin daha sonra MHP'den ihraç edilmişti.