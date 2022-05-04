Kadın düşmanı başkan yine konuştu: 'Bayan şarkıcı Düzceli'ye yakışmaz'

Düzce'nin Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Düzcespor'un şampiyonluk kutlamalarında kadın şarkıcının yer almasını "Düzceli'ye yakıştıramadı".

TFF 3’üncü Lig 2’nci grupta yer alan Düzcespor, 1 Mayıs’ta deplasmanda Yomraspor’u yenerek sezonun bitmesine bir hafta kala TFF 2’nci Lig’e yükselmiş, şampiyonluk kentte büyük coşkuyla kutlanmıştı.

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Facebook'tan yaptığı paylaşımda Düzcespor'un şampiyonluğundan sevindiğini söyledi. Şahin "Ancak, cumartesi günü kutlama için bir BAYAN şarkıcıyı getirmeleri DÜZCESPOR'a ve Düzceli'ye yakışmaz.!!! Düzce MUHAFAZAKAR bir yerdir. DİNİ değerlerine bağlıdır. Sevinelim, kutlayalım ama, SINIRLARI AŞMADAN.!!!" ifadesini kullandı.

Şahin 2020 yılında A Milli Kadın Voleybol Takımı için "teşhirci" demiş ve partisi MHP'den ihraç edilmişti.