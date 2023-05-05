Müzisyen Cihan Aymaz’ın öldürülmesine tepki gösteren iki kişi karakolda işkenceye uğradı

Müzisyen Cihan Aymaz, “Ölürüm Türkiyem” şarkısını söylemeyi reddettiği gerekçesiyle İstanbul Kadıköy'de Mehmet Caymaz'ın saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Suçunu kabul eden Caymaz, “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanırken, saldırıya tepki gösterenler müzisyen Cihan Aymaz'ın öldürüldüğü Rıhtım bölgesinde protestolar düzenledi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin düzenlediği eyleme katılan Aydın Koçuk ve Mehmet İkto, protestonun ardından polis tarafından gözaltına alındı. Koçuk ve İkto, götürüldüğü karakolda polisin işkence, küfür ve hakaretlerine maruz kaldı. Polise “mukavemet etmek” iddiasıyla Anadolu Adliyesi’ne sevk eden iki kişi, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Polisler teşhis edildi

Koçuk ve İkto’nun avukatı Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi Müslüm Kocaoğlu, müvekkillerinin kendilerini darp eden polislerin teşhis ettiğini ve soruşturma dosyasında polis E.B. ve K.A.'nın şüpheli olarak yer aldığını paylaştı.