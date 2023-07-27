Müze ve ören yerleri giriş ücretlerine yüzde 100'e varan zam

Kültür ve Turizm Bakanlığı müze ve ören yerlerine giriş ücretlerine 1 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere zam yaptı. Nisan ayında yapılan yüzde yüze varan zammın ardından, müze ve ören yeri giriş ücretleri yüzde 50 ile 100 arasında artırıldı.
Gerçek Gündem'in paylaştığı zamlı listeye göre İstanbul Havalimanı Müzesi'nin giriş ücreti 13 avro olarak belirlenirken, bazı müze ve ören yerlerine giriş ücretleri şöyle:
- Pamukkale Ören Yeri 700 lira
- Aspendos 340 lira
- Ihlara Vadisi 330 lira
- Kız Kulesi 550 lira
- Galata Kulesi 650 lira
- Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi 450 lira
- Göreme Ören Yeri 480 lira
- Anadolu Medeniyetleri Müzesi 280 lira
- Patara Ören Yeri 340 lira
- Troya Müzesi 330 lira
Müzeleri ve ören yerlerini ziyaret etmek isteyenler 1 Ağustos tarihinden itibaren bu ücretleri ödemek zorunda kalacaklar. Müze Kart uygulamasının yapıldığı çok sayıda müze ise Müze kart sahipleri için ücretsiz olmaya devam edecek. Yılda 60 lira ödeme yaparak bu karta sahip olunabiliyor.