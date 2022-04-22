Müzakerelere ilişkin konuşan Lavrov: Yazgılarını kabullendiklerini düşündürüyor

Rusya-Ukrayna müzakerelerine dair açıklamada bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, görüşmelerinin yavaş ilerlediğini açıkladı.

Lavrov konuya dair, “Ukraynalı yetkililerin açıklamaları bize, barış görüşmelerine gereksinimleri olmadığını, yazgılarını kabullendiklerini düşündürüyor” dedi.

Sputnik'in haberine göre, Ukraynalıların müzakere formatındaki ilk temaslar sırasında güvenlik garantilerinin bir dizi Batılı ülke tarafından sunulmasını istediğini kaydeden Lavrov, "Bu ülkeleri kağıt üzerinde belirtmediler fakat BM Güvenlik Konseyi üyelerinden, Türkiye ve Almanya'dan bahsettiler. Biz buna karşı değiliz. Önemli olan, bu garantilerin özünün ne olacağı ve Ukrayna için kabul edilebilir olan bu garantilerin başkaları için tehdit oluşturmamasıdır" diye konuştu.