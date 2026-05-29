'Mutlak butlana karşı ABD'den yardım istedi' iddiasına CHP'li Namık Tan'dan yanıt: 'O sırada ameliyattaydım'

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Yargı, 3 yıl önce düzenlenen CHP kurultayını geçersiz ilan ederek Özgür Özel ve ekibini yönetimden uzaklaştırdı. Mutlak butlan kararı sonucunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebiyle polis zoruyla parti binasına girildi. Özel ve ekibi Genel Merkez'den çıktı, yerine Kılıçdaroğlu'nun ekibi geçti.

CHP'de yola nasıl devam edileceği belirsizliğini korurken, "mutlak butlan" kararının verildiği ve uygulandığı günlere ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.

Lider Haber'de konuşan iktidara yakın gazeteci Nuray Başaran, Özel yönetiminin, kararın iptali için ABD'den destek istediğini öne sürdü.

Bunun için CHP Dış Politika ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan'ın ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ı ziyaret ettiğini iddia eden Başaran, şöyle konuştu:

"Mutlak butlan kararından sonra Namık Tan, Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'a giderek yardım istedi. Barrack'a gidiyor ve diyor ki: 'Mutlak butlan kararı konusunda bize destek olun.' Ama Tom Barrack'tan şu cevabı alıyorlar, mutsuz çıkıyorlar: 'Biz hem Türkiye'nin iç işlerine karışmayız hem de Türkiye'nin iç hukukuyla ilgili herhangi bir yaptırım gücümüz yok.'"

'Barrack ile yan yana bile gelmedim, o tarihlerde ameliyat geçirdim'

İddianın odağındaki isim Namık Tan, görüşmeyi yalanladı. Barrack ile bir araya gelmediğini, "mutlak butlan" kararının öncesinde yurtdışında, sonrasındaysa hastanede olduğunu aktaran Tan, Başaran'dan özür dilemesini istedi.

Tan, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: