Müteahhitler inşaatları durdurdu: Boykot kararı

Müteahhitler, çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle aldıkları boykot kararını uygulamaya başladı.

İnşaatlar bugünden itibaren 24 Eylül'e kadar durduruldu.

Kararın Türkiye genelinde hangi müteahhit gruplarını kapsadığı ise henüz bilinmiyor.

Karara ilişkin asılan bir pankartta İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu'nun imzası bulunuyor.

Çimentonun başında AKP'nin müteahhiti var

Bir yanda müteahhitlerin aldığı bu karar bulunurken, diğer yanda en büyük müteahhitlerin aynı zamanda çimento sektörünün de başını tutması gerçeği duruyor.

AKP'nin yandaş patronlarından Limak, özelleştirmeler sayesinde çimento fabrikalarına konmuş, zenginliğine zenginlik katmıştı.

2012 yılında şirketinin nasıl bu kadar büyüdüğü yönündeki bir soruya şu yanıtı veriyordu Özdemir:

"Limak’ın son 10 yılda hızlı büyümesinde ihalelerdeki başarımızdan ziyade altyapıya yönelik öngörülerimiz etkili oldu. Altyapıya yönelik yatırımları hedeflediğimiz için müteahhitlikteki birikimlerimiz bize çok önemli katkı sağladı. Sonuçta doğru yatırım kararları ve doğru konjonktür büyümemizi destekledi. Ancak en önemlisi, bizim yatırım yapmak için hızlı büyüyen sektörleri seçmemiz oldu. Baktığınızda son 10 yılda enerji, inşaat, çimento, havacılık ve turizm sektörleri hep yüksek büyüme gösterdi. Limak olarak bizim için en önemli dönüm noktası, 2000 yılında çimento sektörüne girmemiz oldu. Burada özelleştirmeleri çok iyi değerlendirdik. Bugün bünyemizdeki 70 şirkette 20 bin kişi çalışıyor. Ciromuz ise 2 milyar dolara yükseldi. Bu yıl da yeni yatırımlarla yüzde 20 büyüyerek 3 milyar doları yakalayacağız."

Limak Çimento, Türkiye'nin en büyük ikinci çimento üreticisi konumunda bulunuyor.