Müteahhitler Birliği: Firmalarımızın ayakta kalmaya mecali yok

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, girdi maliyetlerinde yaşanan yüksek artış konusunda kamu müteahhitleri için yeterli bir çözüm sağlanamadığını ve konut sektöründe ihtiyaç duyulan arza cevap verecek yeni projelerin hayata geçirilmediğini öne sürdü.

“Anadolu’nun dört bir tarafında krediler ile projelerini tamamlamaya çalışan firmalarımızın mevcut yük altında ayakta kalmaya artık mecalleri yoktur” diyen Eren, “Hükümetimizden 2023 yılı için gerek kamu müteahhitlerinin gerek konut sektörünün sorunlarını çözecek adımlar bekliyoruz” dedi.

'Girdi maliyetlerinde artış sorununun çözümüne ihtiyaç duyulmaktadır'

Eren, yaptığı yazılı açıklama ile TÜİK tarafından duyurulan bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi.

İnşaat sektörünün 5 çeyrektir üst üste daraldığını belirten Eren, “Sektörde yaşanan yüzde 14,1’lik daralma önemli sorunlara işaret ediyor. Sektörümüz 2021 yılı üçüncü çeyreğinden bu yana üst üste artan oranlarla 5 çeyrektir daralmaktadır” dedi.

Eren, “Büyümeye dönüş için inşaat yatırımlarında canlanmaya ve kronik hal almış girdi maliyetlerinde artış sorununun çözümüne ihtiyaç duyulmaktadır” ifadelerini kullandı. (AA)