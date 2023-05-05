Mustafa Ziya Ülkenciler'i kaybettik

TKP üyesi, set tasarımcısı, usta sanat yönetmeni Mustafa Ziya Ülkenciler'i yakalandığı bir hastalığın sonucunda kaybettik.

TKP, Ülkenciler'in yaşamını yitirmesinin ardından bir açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

"TKP üyesi, değerli set tasarımcısı, usta sanat yönetmeni M. Ziya Ülkenciler yoldaşımızı yakalandığı bir hastalığın sonucunda kaybettik.

Gençlik yıllarından itibaren eşit, özgür, sömürüsüz, kardeşçe yaşanan bir ülke için verilen mücadelede saf tutmuş olan yoldaşımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Gerek mesleki birikimini, gerekse yaşam deneyimini teklifsizce paylaşan bu yaratıcı yoldaşımızın neşesini, heyecanını, sinemaya dair tüm hayallerini özleyeceğiz. Hepsiyle birlikte, sinema emekçilerinin mücadelesini büyütme ve işçi sınıfının mücadelesinin bir parçası haline getirme hedefi de daima bizimle olacak.

Ülkemiz sinemasında sanat yönetmenliğini üstlendiği pek çok filmdeki çalışmalarıyla iz bırakmış, yetiştirdiği onlarca set çalışanının da emekleriyle birlikte çok sayıda önemli yapıma imza atmış olan yoldaşımızın yakınlarına, dostlarına, çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı dileklerimizi iletiyor ve üzüntülerini paylaşıyoruz.

Cenaze töreni ile ilgili bilgiler ilerleyen saatlerde paylaşılacaktır."