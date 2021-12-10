Mustafa Ziya Ülkenciler fotoğraf sergisi NHKM'de

Mustafa Ziya Ülkenciler'in 80'lerden günümüze dek film setlerinde çektiği fotoğrafların yanı sıra özgün fotoğraf çalışmalarının da yer aldığı sergi 11 Aralık - 21 Ocak tarihleri arasında Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde ziyaretçileri ile buluşacak.

Sanat yönetmeni, ressam ve akademisyen Mustafa Ziya Ülkenciler’in 80’lerden günümüze dek, film setlerinde çektiği fotoğrafların yanı sıra özgün fotoğraf üretimlerinin de yer aldığı sergi, 11 Aralık – 21 Ocak tarihleri arasında Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde görülebilir.

Sergide Atıf Yılmaz, Türkan Şoray, İlyas Salman gibi Türkiye sinemasında yer etmiş yönetmen ve oyuncuların film setlerinde çekilmiş fotoğrafları da yer alıyor.

Mustafa Ziya Ülkenciler kimdir?

1947 yılında Antalya’da doğdu. 1967 yılından bu yana yüksek öğrenimini yapmak için geldiği İstanbul’da yaşamaktadır. 1976 yılında profesyonel tanıtım fotoğrafçılığına başlamıştır. 1983 yılında Bilsak Fotoğraf Atölyesi’ni kurmuş ve tanıtım fotoğrafçılığı ile beraber fotoğraf kurslarını Bilsak bünyesinde sürdürmüştür. 1984 yılında Taksim Sanat Galerisi'nde ilk resim sergisini açtı. 1986 yılında Dilan (Yönetmen Erden Kıral) filmi ile sinemaya başladı.

Asiye Nasıl Kurtulur (Atıf Yılmaz), Hayallerim, Aşkım ve Sen (Atıf Yılmaz) filmlerinde seti görüntüledi. Odak Film’de çalışmalarını sürdürürken bazı gazete ve dergilerin sanat sayfaları için resim, sinema, fotoğraf dallarında foto-röportajlar gerçekleştirdi. 1987'de Ankara Artisan Sanat Galerisi’nde ikinci resim sergisini açtı.1988 yılında İstanbul Dünya Sineması’nda yönetmen Orhan Oğuz ile birlikte “Setlerden Gökyüzüne” adlı fotoğraf sergisini açtı. Bu sergide yer alan Yer Demir Gök Bakır ve Dilan filmleri fotoğraflarının da yer aldığı bir başka fotoğraf sergisini de Ortaköy Artisan Sanat Galerisi’nde gerçekleştirdi. Sanat yönetmenliğine Sinan Çetin’in Dublör filmi ile başladı. Bunu Tunç Okan’ın Fikrimin İnce Gülü filmi izledi. Sanat yönetmenliğinin yanı sıra Güneş Karabuda ile Boğaziçine Sığınanlar (Belgesel) ve Barbro Karabuda ile Menekşe Koyu filmlerinde fotoğraf çalışmaları sürdürdü. Türkiye sinema tarihinde yer etmiş filmlerde sanat yönetmeni ve set fotoğrafçısı olarak yer alan Ülkenciler, son olarak 2021 yılında Metin Yeğin'in yönettiği Grev filminin sanat yönetmenliğini üstlendi.

Ülkenciler, farklı disiplinlerdeki üretimlerine ve akademik çalışmalarına devam etmektedir.

Açılış: 11 Aralık Cumartesi 18:00

Ziyaret Günleri: Pazartesi – Pazar

Ziyaret Saatleri: 11:00 – 19:00

Adres: Osmanağa Mahallesi, Ali Suavi Sokak No: 7 Kadıköy / İstanbul

Telefon: 0216 414 22 39