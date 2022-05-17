Mustafa Varank'ın 23 Aralık tweeti yeniden gündem oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 23 Aralık 2021'de "Her şeyi kurla ölçerek ekonomi uzmanı olduğunu zanneden müzmin muhalifler için bir paylaşım yapayım: Asgari ücret bugünkü kurla 400 Dolar Teşekkürler Recep Tayyip Erdoğan!" demişti.

Bu mesaj yeniden gündem oldu. Yurttaşlar bugünkü kurla asgari ücretin 268 dolara düştüğünü söyleyerek Varank'a tepki gösterdiler.

Her şeyi kurla ölçerek ekonomi uzmanı olduğunu zanneden müzmin muhalifler için bir paylaşım yapayım:



Asgari ücret bugünkü kurla 400 Dolar

Teşekkürler Recep Tayyip Erdoğan! — Mustafa Varank (@varank) December 23, 2021

Öte yandan Varank da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı Arapça tweet'e tepki göstererek, "Kimse Hollanda'ya, Almanya'ya hiçbir şey demezken, Orta Doğu'dan, Arap ülkelerinden yatırımcı olunca 'Vay efendim Türkiye'ye neden Arap yatırımcı geliyor? diye eleştiri yapıyorlar. Bu faşizmdir" dedi.