ORC anketi: AKP'nin iki kalesinde büyük kayıp var

ORC Araştırma Şirketi'nin yaptığı son anket çalışmasında katılımcılara, "Sakarya ve Bursa'da bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. İki ilde de bir önceki seçimde AKP en yakın rakibine 18 ve 11 puan fark atmıştı.

Türkiye'de son seçimlerde en yüksek oy oranına sahip AKP'nin iki ildeki son durumu araştırıldı. ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki Sakarya ve Bursa'da yapılan anketi sosyal medya hesabından paylaştı.

Pösteki paylaşımına, "AK Parti'nin iki kalesindeki son durum" notunu düşerken Bursa ve Sakarya'daki ortaya çıkan tablo dikkat çekti.

Bursa'da bir önceki seçimde yüzde 46,2 destek gören AKP'nin son ankete göre bu pazar seçim yapılması durumunda yüzde 11'lik bir kayıp yaşayarak yüzde 35,1 oy alacağı tahmin ediliyor. CHP'nin oyunu yüzde 3,5 artırarak 26,2'ye, İYİP'in ise yüzde 8,4 artışla yüzde 20,8'e ulaşması bekleniyor. Bu sonuçlara göre AK Parti'nin yüzde 11'lik kaybının CHP ve İYİP'e dağıldığı görülüyor.

Sakarya'da ise AKP önceki seçimlerde yüzde 58,2 oranında oy almıştı. 12-15 Mayıs tarihleri arasında yapılan son ankette AKP'nin oyunun yaklaşık yüzde 18 kayıpla yüzde 40.4'e gerilediği görülüyor. İYİP'in yüzde 9,4 oranında oy aldığı ilde son anket çalışmasında oyunu yüzde 22,1'e yükselttiği dikkatlerden kaçmazken, önceki seçimde yüzde 13,7 oy alan CHP'nin ise yüzde 5.9'luk artışla yüzde 19,6'ya yükseldiği görülüyor.