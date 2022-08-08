Mustafa Tozkoparan Gebze İşçi Evi'nde anıldı

Uzun yıllar sendikal mücadele yürüten, "işçilerin Mustafa abisi", Türkiye Komünist Partisi üyesi Mustafa Tozkoparan Gebze İşçi Evi'nde yapılan etkinlikle yoldaşları ve dostları tarafından anıldı.

Tozkoparan'ın mücadele arkadaşları ve yoldaşları etkinlikte söz alarak onunla yaptıkları parti çalışmalarından ve anılarından söz ettiler.

Mustafa Tozkoparan'ın konuşma ve fotoğraflarının yer aldığı ve ailesi, dostları ve yoldaşlarının duygularını paylaştığı bir sinevizyon gösterimi yapıldı.

Etkinlikte söz alan TKP Merkez Komite üyesi Alpaslan Savaş, Mustafa Tozkoparan'ın siyasi kişiliğine vurgu yaparak onu önemli kılanın örgütlü duruşu, mücadelesi ve yoldaşlarına bıraktığı bu birikim olduğunu söyledi. Savaş, dostlarını "Mustafa abinin partisi"ne katılmaya çağırdı.

Etkinlik partiye üyelik başvurularının yapılması ve birlikte içilen çaylarla sona erdi.