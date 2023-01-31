Mustafa Suphiler Almanya'nın çeşitli kentlerinde anıldı

Türkiye Komünist Partisi, 29 Ocak Pazar günü İstanbul'da "Her şeyi değiştirmek için!" sloganıyla düzenlediği etkinlikte, Türkiye Komünist Partisi’nin kurucuları Mustafa Suphi ve yoldaşlarını anmıştı.

TKP Almanya Örgütü de Mustafa Suphileri anmak için çeşitli kentlerde düzenlediği etkinliklerde dostlarıyla bir araya geldi.

Rüsselsheim, Münih ve Duisburg'ta düzenlenen etkinliklerde Los Obreros müzik grubunun seslendirdiği “15’lere Ağıt” şarkısının ardından Nazım Hikmet’in Mustafa Suphi ve yoldaşlarına ithaf ettiği “Kalbim” şiiri okundu ve “Ben Mustafa Suphi” videosu gösterildi.

Rüsselsheim

Rüsselsheim'da gerçekleşen etkinlikte üç konuşmacının olduğu bir panel de düzenlendi. Mustafa Suphiler'le başlatılan mücadelenin günümüze taşınmasının ele alındığı panelde, katılımcıların günümüzdeki mücadele ve seçim sürecine yönelik soruları yanıtlandı.

Münih

Münih'te düzenlenen etkinlikte yapılan konuşmalarda ise TKP’nin kuruluş süreci ve Mustafa Suphi ile yoldaşlarının sosyalizm fikrini Kurtuluş Savaşı ile buluşturma girişimi aktarılarak, Mustafa Suphilerin mirasının Türkiye Komünist Partisi'nin temsiliyetinde bugünlere nasıl taşındığı ve bu mirasın korunması için bugün komünistlerin üzerine düşen görevler hatırlatıldı.

Ayrıca Türkiye’nin içinden geçtiği seçim sürecinde TKP’nin seçim çalışmaları ve seçimlere dair tutumu hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Etkinliğin son bölümünde ise gazeteci yazar Enver Aysever konuşmacı olarak yer aldı. Aysever, Sosyalist Güç Birliği´nin çalışmalarını ve ilkelerini aktararak, Türkiye’de son dönemde yaşanan gelişmeler hakkında genel değerlendirmelerde bulundu ve Sosyalist Güç Birliği'nin diğer seçim ittifaklarından hangi yönlerden ayrıldığını anlattı.

Duisburg

Duisburg'ta yapılan etkinliğe ise Sol Parti ve Yunanistan Komünist Partisi temsilcileri de katılarak, dayanışma mesajlarını sundular. Sol Parti temsilcisi yaptığı konuşmada Sosyalist Güç Birliği'nin önemini ve Almanya'da da birlikte çalışmanın gerekliliğini vurguladı.

TKP Parti Meclis Üyesi Tevfik Taş ise yaptığı konuşmada Mustafa Suphileri anmanın her sene tekrarlanan bir ritüelden çok daha fazlası olduğunu, Mustafa Suphilerin sosyalist cumhuriyet hedeflerinin partimizin hedefi olduğunu vurguladı. Sadece seçim çalışmaları ile sınırlı olmayacak olan Sosyalist Güç Birliği'nin çalışmalarından da bahseden Taş, Türkiye Komünist Partisi'nin seçimlere her şeyi değiştirme hedefiyle hazırlandığını, bunun mümkün ve gerekli olduğunun altını çizdi.