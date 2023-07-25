Mustafa Sarıgül'e Meclis'te yumruklu saldırı

CHP Grup toplantısının hemen ardından Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e, Meclis kulisinde yumruklu saldırı gerçekleşti.

TELE1'den Engin Açar'ın haberine göre, Sarıgül'e yumruk atan isim olan 22. Dönem ANAP Milletvekili Turan Tüysüz, korumalar tarafından dışarı çıkarıldı.

Açar o anları şöyle anlattı: "Sarıgül yanımdan geçerken selam verdi ve yüzünde kızarıklık vardı. Saldırgan ise korumalar tarafından dışarı alındı."

Turan Tüysüz kimdir?

Turan Tüysüz, 2002 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Şanlıurfa milletvekili seçildi. Tüysüz, 2005 yılında İstanbul İl Başkanı Şinasi Öktem'i yumrukladığı ve kurultay salonuna silahla geldiği gerekçesiyle kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmişti. Tüysüz bu nedenle istifa edip ve Anavatan Partisi'ne katıldı.

İhraç isteminin nedeni o dönem Sarıgül ile hareket etmesi olarak gösterildi.

Sarıgül’den açıklama

Saldırı sonrası Meclis'te basın mensuplarına açıklama yapan Sarıgül, "Bu parlamentoda bunların olması, konuşulması hoş bir şey değil. Bugün Türkiye'nin gündeminde olağanüstü bir seçim var iken böylesine bir talihsiz olayla karşı karşıya kalmak beni son derece üzmüştür" dedi.

"Geçmiş dönem milletvekilliği yapmış bir arkadaşımızın nerede, ne konuşacağını bilmemesini de büyük bir üzüntüyle karşılıyorum" diyen Sarıgül, "Her zaman barıştan yana, sevgiden yana, hak arayan insanların yanında olan bir arkadaşınız olarak parlamentoda böylesine bir olayın tecelli etmesi beni son derece üzmüştür. Umarım bundan sonra yüce parlamento çatısı altında böyle birr olay olmaz" ifadelerini kullandı.

Ne olduğunu bilmediğini belirten Sarıgül, şöyle devam etti:

"Bir alacak-verecek meselesinin yeri burası değil. Ben gördüğünüz beyefendiyi 15 yıldır görmüyorum. Daha önce tanıyordum fakat çok değişmiş. Kim olduğunu bilemedim, bilsem ben yabancıları karşılıyorum. Odamıza gelirsin, randevu alırsın konuşuruz. Son derece üzüldüm."