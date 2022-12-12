Mustafa Sarıgül'den asgari ücret artışı için öneri

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, asgari ücretin 3 ayda bir güncellenmesi gerektiğini belirterek, "Asgari ücretin normal ücret haline gelmesi de engellenmelidir" dedi.

Sarıgül, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Asgari ücret konusunda parti olarak işçinin yanında yer aldıklarını belirten Sarıgül, alım gücü sağlayan bir oranın belirlenmesinin önemine değindi. Sarıgül, "Asgari ücret üç ayda bir güncellenmeli ve normal ücret haline gelmesi engellenmelidir" ifadelerini kullandı.

Sendikalaşmanın önemine değinen, sendikal hak ve özgürlüklerin genişletilmesinden yana olduklarını söyleyen Sarıgül, sendikalaşmanın artmasıyla haksız maaş ödemelerinin de azalacağını söyledi. (AA)