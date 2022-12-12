CHP'nin asgari ücret önerisi belli oldu

Çalışma Bakanlığı'nın asgari ücret belirleme çalışmaları sürerken, CHP'den flaş bir teklifi geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin asgari ücret teklifinin en az 10 bin 128 lira olduğunu açıkladı ve şunları söyledi:

‘'Ücretler, faturalara, benzine, motorine, ekmeğe, pirince, ete, süte, sebzeye gelen zamlarla birlikte daha işçinin cebine bile girmeden eriyip gidiyor. Bizim hesaplarımıza göre hem yılın ilk 6 ayında eksik verilen zam, hem de bu yılın ikinci yarısında şimdiye kadar enflasyon karşısında asgari ücretlinin kaybı, hem de yılsonu enflasyon beklentisi dikkate alındığında 2023 yılı için asgari ücret teklifimiz en az 10 bin 128 liradır.

'Vergi dilimi yüzde 10 seviyesine çekilmeli'

Ayrıca vergi dilimleri yeniden düzenlenmeli, ücretliler ağır vergi yükü altında ezilmemelidir. Asgari ücret sonrası ilk vergi dilimi yüzde 10 seviyesine çekilmelidir.”

AKP kulislerinde asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması beklentisi var. AKP yöneticilerinin ve milletvekillerinin neredeyse tamamı yeni asgari ücretin 8 bin liranın üzerinde olmasını bekliyor.