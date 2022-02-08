Mustafa Sandal 80 bin liralık fatura paylaştı: 'Bennu'yu resmen elektrik çarpmış'

Fahiş elektrik faturaları yurttaşların cebini yakarken; ülkenin birçok noktasında protesto eylemleri düzenleniyor. Soygun isyanı sosyal medyada da yayınlanan fatura fotoğrafları ile paylaşılıyor.

Son olarak şarkıcı Musfafa Sandal, gittiği Bennu isimli işletmeye gelen 80 bin liralık elektrik faturasını paylaştı.

'Direk zamlar geri alınmalı'

Sandal faturaya, ''Hayırlı olsuna gittim pişman oldum! Levent'te yeni açılan Bennu isimli mekan. Elektrik faturası '80 Bin 417 Lira'. Resmen Bennu'yu elektrik çarpmış! İnsanların evlerine gelen faturalar da cabası... Bir an evvel 'düzenleme' falan da değil, direkt zamlar geri alınmalı'' notunu düştü.