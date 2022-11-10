Mustafa Kemal'i hedef alan gericilere yanıt

Türkiye Komünist Gençliği, "Yalnızca Rabbimize İbadet Eder, Taptıklarınıza Tapmayız!" afişleri yapan ve sosyal medyadan paylaşan gerici 'Özgür-Der Üniversite Gençliği'ne yanıt verdi.

"Nerede bir sarıklı cübbeli yobaz ölmüşse her yıl 'rahmetle' anarsınız. Mustafa Kemal anmaları ise size göre tapınma oluveriyor..." denilen yanıtta, "Özgürlük anlayışınızı İngilizlere borçlusunuz belli ki! Mandacı Mustafa Sabri ile işbirlikçi Şeyh Said'in 'özgür' gençliği..." ifadesi kullanıldı.