Mustafa Karasu: Bizimle İmralı arasında bir temas var, görüşlerin gidip geldiği bir kanal var

Çözüm sürecine ilişkin yayımlanan son tutanakların ardından İmralı ile Kandil arasındaki temas olup olmadığı tartışma konusu olmuştu.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu, "İmralı ile doğrudan bir temas var mı?" sorusuna "Bizimle, Önderlik, İmralı arasında bir temas var. Karşılıklı görüşlerin gidip geldiği bir kanal var. Böyle bir ilişkimiz var. Böyle bir ilişki var. Yoksa nasıl olacak? Bu sorun bizi ilgilendiriyor. Bizi ilgilendiren sorun konusunda bizim devletle hiç ilişkimiz olmayacak, bizim Önder Apo'yla hiç ilişkimiz olmayacak, bu süreç nasıl yürüyecek? Mümkün mü? Akıllı olan sıradan bir insan bile başka türlü olmayacağını düşünür. Tabii ki kanal da var. Zaman zaman bazı devlet yetkilileriyle bizim bazı arkadaşlarımızın belli mekanlarda, yerlerde oturup tartışmaları var, görüşmeleri var. Bazı konularda pratik adımlar atılıyor. İşte devletin rahatsızlıkları oluyor belli konularda. O iletiliyor. O konu tartışılıyor. Ya da bizim rahatsızlıklarımız oluyor” yanıtını verdi.

'Uyulmuyor demeyelim de fakat hâlâ pratiğe geçirilmiş değil'

Karasu, Öcalan'ın İmralı'daki koşullarına ilişkin ise “…Önder Apo'nun çalışma koşulları orada belirlendi. Önder Apo'nun kimlerle çalışacağı belirlendi. Önder Apo'nun yanına kimler gidecek? Bunlar tartışıldı, konuşuldu, belirlendi. Bu yönüyle, bu süreçte Önder Apo'nun çalışma koşulları nasıl olacağı, hangi yol ve yöntemle çalışacağı, kimlerle çalışacağı, bunların hepsi belli oldu. Fakat şunu belirtelim, şimdi bize gelen bilgilere göre İmralı'da yapılan tartışmalar, kararlaşmalar vardı. Sanki bu konuda bir ayak sürüme var. Yani bu doğru değil. Bir plan var, karar alınmış. Bu plana uyulmuyor şimdi ya da yavaşlatılıyor. Şimdi uyulmuyor demeyelim de fakat hâlâ pratiğe geçirilmiş değil” diye konuştu.

'Evet, orada yapılan görüşmedeki bazı diyaloglar var ama'

İmralı tutanaklarına ilişki de konuşan Karasu, "Evet, orada yapılan görüşmedeki bazı diyaloglar var ama esas olan bazı diyalogları, farklı şeyleri çarpıtarak algı yaratmaya çalışıyorlar. Bağlamından koparılıyor. Böylelikle diyelim evet, İmralı'da konuşulan bazı şeyleri veriyorlar. Onun yanına bir de kendilerinin düşündüğü, provoke edecek, ortamı bulandıracak cümleleri ekleyerek provokasyon yapmak istiyorlar. Bazıları ise yapılmamış görüşmeler. Bunlar da biraz böyle” dedi.

Öcalan ile doğrudan yüz yüze görüşmek istediklerini dile getiren Karasu, “Bizzat Önderlikten çeşitli konularda düşüncelerini öğrenmemiz gerekiyor. Önderliğin de doğrudan bizden öğrenmesi gerekiyor. Uzaktan teknik üzerinden öyle bir şey oldu. Öyle bir görüşme oldu. Ama biz artık önümüzdeki süreçte doğrudan Önder Apo'yla yüz yüze görüşmelerin olmasını bekliyoruz” ifadesini kullandı.

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