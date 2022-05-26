Mustafa Balbay Cumhuriyet Vakfı'ndan istifa etti

Dijital gazete Gazete Durum'un Yayın Kurulu Başkanlığı'nı üstlenen Mustafa Balbay, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti.

Konuya ilişkin T24'e konuşan Balbay, "Şu anda Cumhuriyet'in yazarıyım. Yazılar devam edecek. Vakıf yönetim kurulu üyeliğinden ise ayrıldım. Burada bir yayın kurulu oluşturduk. Mustafa Balbay başkanlığında, Üstün Dökmen, Bülent Çaplı, Nur Batur, Yusuf Kanlı ve İlber Ortaylı. Birinci adım Gazete Durum olmak üzere yeni bir medyanın mümkün olduğunu göstermek istiyoruz" dedi.