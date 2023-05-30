Muş'ta dere taştı: Bir köprü yıkıldı, 35 ev hasar gördü

Muş’ta kuvvetli sağanak yağış nedeniyle, kent merkezine 25 kilometre mesafedeki Kırköy Beldesi’nden geçen Kırgiz Deresi'nin debisi yükseldi.

Derenin taşmasına sebep olan yağmurun sele dönüşmesi sonucunda beldedeki köprü tamamen yıkıldı, 35 ev ve birçok ahırda hasar oluştu. Dere sularının taşıdığı çamur ise tarım arazilerini kapladı. Dereden taşan sel suları nedeniyle Kırköy Belediyesi’ne ait 5 otomobil zarar gördü.

Bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye, İl Özel İdaresi ve DSİ ekipleri geniş çaplı temizleme çalışması başlattı.

Kırköy Belediye Başkanı Nahit Dizman, "Suyu kaldıramayan köprünün çökmesi sonucu 5 aracımız kullanılamaz halde ve 35 evi ise su bastı. Ciddi bir maddi zarar var ama Allah’a şükürler olsun can kaybımız yok. Can kaybının olmaması bizleri sevindiriyor” dedi.