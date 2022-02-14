Muş'ta 5 gün eylem yasağı

Muş Valiliği, il sınırları içinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile çadır kurma, stand açma, afiş asma, imza toplama gibi tüm etkinlikleri 5 gün süreyle yasakladı.

Valiliğin "güvenlik" gerekçesiyle aldığını duyurduğu kararda bu geceyarısından 18 Şubat saat 23.59'a dek yasaklanan etkinlikler şöyle sıralandı:

"Miting, açık ve kapalı yer toplantısı, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, basın açıklaması, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto, yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı, toplanmalar, halk toplantıları, ses-yayın araçları ‘taşıt, mobil vb. araçlar’ ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, stant açma, imza toplama, imza kampanyası, dilek feneri, balon, dron ve paramotor, planör uçurtmak, anma toplantısı, anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim, meşale yakma ve taşıma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster, pankart asma, sticker yapıştırma gibi tüm etkinlikler."