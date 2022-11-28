Müslüman Kardeşler'in Tunus kolunun yöneticisine 'terör' soruşturması

Müslüman Kardeşler'in Tunus yapılanması olan İslamcı siyasal parti Nahda Hareketi'nin yöneticisi Raşid el-Gannuşi, "çatışma bölgelerine Tunuslu gençlerin gönderildiği" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

Gannuşi’nin Terörle Mücadele Yargı Merkezi'ndeki sorgu hakiminin karşısına çıktığı belirtiliyor.

Nahda Hareketi, 18 Eylül'de yaptığı açıklamada, Gannuşi ile yardımcısı ve eski Başbakan Ali el-Ureyd'in Terörle Mücadele Şubesi'ne ifade vermek üzere çağrıldıklarını duyurmuştu.

Terörle Mücadele Şubesi'nde 19 Eylül sabahı başlayan ve geç saatlere kadar devam eden sorgunun ardından Ureyd, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Gannuşi'nin ise tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Ne olmuştu?

Tunus'ta, geçtiğimiz yıl işsizliğe, Covid-19 salgınındaki kötü duruma ve aşılama yetersizliğine karşı düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda Meclis'teki en büyük parti olan Müslüman Kardeşler'in Tunus kolu Nahda Hareketi binaları halk tarafından hedef alınmıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said protestoların ardından Meclis'in tüm yetkilerini dondurmuş, milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya almış ve Başbakan Hişam Meşişi'yi görevden almış, kendi atayacağı bir başbakan ile yürütme görevini devralacağını duyurmuştu.

Ertesi gün Meclis binasına girmek isteyen Nahda lideri ve Meclis Başkanı Raşid Gannuşi ve beraberindeki milletvekilleri askerler tarafından Meclis'e alınmamıştı.

Bunu takiben 2021 boyunca hareket içerisinden kopuşlar ve toplu istifalar başgöstermişti.