Müslüman Kardeşler'den sızan ses kaydı: Erdoğan'a tehdit iddiası

6-18 Kasım tarihleri arasında Mısır’ın Şarm el Şeyh kentinde gerçekleşen BM İklim Konferansı (COP27) sırasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi yönetimine karşı gösteri çağrısında bulunan Müslüman Kardeşler üyesi 34 kişi Türkiye'de gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında gazetecilerinde yer aldığı iddia edilmişti. Göz altına alınanların Mısır'a iade edilmesine dair tartışmalar Müslüman Kardeşler tarafından tepkiyle karşılandı.

11 Kasım tarihinde yapılması planlanan sokak gösterileri için "11/11" kodunu kullanan Müslüman Kardeşler'in bu hazırlıklarına karşı Türkiye'de yaşayan örgüt üyeleri gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların bazılarının ise sınır dışı edilmesi gündeme gelmişti.

'Direkt Erdoğan'ı hedef alacak eylemler'

Süreçte yaşanan tutuklamalar sırasında bazı ses kayıtlarının ele geçirildiğini bildiren Al Hadath televizyon kanalı, bu ses kayıtlarında Müslüman Kardeşler'in "Erdoğan'ın Müslüman Kardeşler'i sınır dışı etmesi ya da gözden çıkarması" durumunda direkt AKP'li Cumhurbaşakanı Erdoğan'ı hedef alan eylemler yapacaklarını ifade ettikleri belirtiliyor.

Ses kayıtlarında konuşan örgüt üyelerinin eleştirelerin ve iddiaların hedefinde yalnızca Erdoğan'ın değil aynı zamanda Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin de yer aldığı ifade edilirken, Müslüman Kardeşler'e bağlı kişilerin Türkiye tarafından Mısırlı yetkililere teslim edilmemesi konusunda hassas olduklarının altı çiziliyor.

Bu süreç içinde tutuklanan Müslüman Kardeşler üyesi gazeteci Hüsam El-Ghamri'nin Mısır'a teslim edilmemesi için yürütülen temaslar neticesinde, Ghamri'nin Ağrı'daki bir cezaevine nakledildiği bilgisi kamuoyuna yansımıştı.

Müslüman Kardeşler'in gözden düşüşü

Erdoğan'ın bir dönem Mısır'ın "devrimci ekibi" olarak tanımladığı, üyelerini ve kadrolarını Türkiye'de ağırladığı Müslüman Kardeşler ile olan ilişkisinin, ekibin Mısır'daki yenilgisinden sonra geriye düştüğü biliniyor.

Arap basını, Türkiye'nin yeni süreçte özelikle de Doğu Akdeniz'deki enerji krizinden doğan gerilimlerle göre şekillenen Mısır siyasetinden Müslüman Kardeşler'in de etkilendiğini belirtiyor.