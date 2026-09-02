Müslüm Doğan’dan Tuncer Bakırhan’a yanıt: ‘Sokak siyasetinden geldim ama unuttuğu bir şey var, HDP kurucu üyesiydim’

Abdullah Öcalan’ın Osmanlı dönemindeki "Yavuz Sultan Selim - İdris-i Bitlisi" ittifakına yaptığı atıfla on binlerce Alevinin katledildiği bir döneme referans vermesi sonrası 53 Alevi yurttaş ve aydının bulunduğu bir grup, "Alevi Aydınlar Bildirgesi” yayımlamıştı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan dün yaptığı açıklamada bildiriyi “ucuz siyaset” diye nitelemiş ve imzacılar hakkında “sokaktan alıp getirip milletvekili yaptığımız isimler hangi aydın kimliği var bilmiyorum” gibi ifadeler kullanmıştı.

Metnin imzacılarından eski HDP milletvekili Müslüm Doğan’dan Bakırhan’a yanıt geldi.

Doğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Sn. Bakırhan doğru söylemiş… Ankara Yenidoğan ve Tuzluçayır'da büyüdüm… Sokak mücadelesinden geldim… Ama Sn Başkanın unuttuğu bir şey var ben HDP’nin kurucu MYK üyesiydim…" diye yazdı.

Bakırhan'ın metni anlayamadığını düşündüğünü belirten Doğan şu ifadeleri kullandı:

"Sn.Bakırhan’ın metni anlayamadığını da düşünüyorum… Neyse ülkemizde süren sürecin kalıcı toplumsal bir barışla sonuçlanmasını diliyorum…”

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