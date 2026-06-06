Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu Meclis'te konuşacak, hiçbir şey gizli kalmayacak

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP kararıyla genel başkanlık koltuğuna oturtulmasının ardından CHP'nin Parti Sözcüsü olarak belirlenen Müslim Sarı, Kılıçdaroğlu'nun 9 Haziran Salı günü Meclis'te yapacağı grup toplantısında son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacağını söyledi.

Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliği ve bütünlüğü için tarihi bir süreçten geçiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Salı günü Meclis'te yapacağı grup toplantısında son dönemde yaşanan önemli gelişmeleri değerlendirecek. Hiçbir şey gizli kalmayacak. Vatandaşın gündemine geri döneceğiz. İşçinin, emekçinin sesi olacağız" dedi.

Basın danışmanı Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun 9 Haziran Salı günü Meclis'te grup toplantısına başkanlık edeceğini duyurmuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise konuya ilişkin, "Yasal mevzuat açık, CHP'nin Genel Başkanı partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir, bunu önleyecek madde yok. Buna göre hareket etmek durumundayız" ifadelerini kullanmıştı.