Ekibi ilan etti: 'Kılıçdaroğlu Meclis'te grup toplantısı yapacak'
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Fotoğraf: Anadolu Ajansı
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 06.06.2026 , 17:44 Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 , 17:45
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CHP'de Salı günü Meclis'te grup toplantısında kimin konuşacağına ilişkin gerilim sürerken, AKP kararıyla genel başkanlık koltuğuna oturtulan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi bir açıklama yayınladı.
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Haziran 2026 Salı Günü Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Toplantısına başkanlık edecektir" duyurusunu yaptı.
CHP lideri Özgür Özel'in Manisa programını iptal ederek Salı günü TBMM'de olacağı öğrenilmişti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise konuya ilişkin, "Yasal mevzuat açık, CHP'nin Genel Başkanı partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir, bunu önleyecek madde yok. Buna göre hareket etmek durumundayız" ifadelerini kullanmıştı.
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