MÜSİAD böyle istiyor: Asgari ücrete bize yük getirmeden destek verin

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmasını beklediklerini söyledi, asgari ücrete desteğin sosyal fonlardan karşılanmasını istedi.

MÜSİAD Kadın Uluslararası Farkındalık Zirvesi Basın Tanıtım Toplantısı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Asmalı "Biz MÜSİAD olarak çalışanların ezilmesine, alım gücünün düşmesine ve bu noktada insanca yaşama sınırından uzaklaşıp zor bir hayat sürmelerine de gönlümüz razı olmaz" ifadesini kullandı.

Asmalı "Bu noktada işverenin rekabetçi statüsünü de bozmamak kaydıyla, belki başka sosyal fonlardan ya da vergi yükü getirmeyen birtakım uygulamalarla ek destek verilebilir diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Asgari ücretlinin alım gücünü yükseltecek kalıcı ekonomik politikalara odaklanmak gerektiğini düşündüklerini söyleyen Asmalı "Asgari ücreti artır, daha sonra bu üretim maliyetlerine yansısın ve enflasyon olsun kısır döngüsüne girmemek lazım. Ama geldiğimiz durum da ortada. Muhtemeldir ki bu noktada bir asgari ücret artışı olacaktır" dedi.